اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد بالفيديو اسقاط الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بصنعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو اسقاط الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بصنعاء والان مع التفاصيل


يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية بأن أبطال قوات الجيش الوطني تمكنوا اليوم الخميس من اسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.
وأظهر فيديو مصور الطائرة المسيرة الحوثية بعد سقوطها مع أبطال قوات الجيش الوطني في جبهة نهم.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة في استهداف المواطنين الآمنين والأحياء السكنية في محافظة مأرب عند تكبدها هزائم وخسائر فادحة في جبهات القتال مع الجيش الوطني.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو اسقاط الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا