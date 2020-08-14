شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو اسقاط الجيش الوطني لطائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بصنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية بأن أبطال قوات الجيش الوطني تمكنوا اليوم الخميس من اسقاط طائرة مسيرة حوثية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وأظهر فيديو مصور الطائرة المسيرة الحوثية بعد سقوطها مع أبطال قوات الجيش الوطني في جبهة نهم.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة في استهداف المواطنين الآمنين والأحياء السكنية في محافظة مأرب عند تكبدها هزائم وخسائر فادحة في جبهات القتال مع الجيش الوطني.

شاهد

ابطال الجيش الوطني يسقطون طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في #جبهة_نهم pic.twitter.com/R6XNfWshM0 — الشيخ جمال المعمري (@gamalmaamari) August 13, 2020

شاهد

ابطال الجيش الوطني يسقطون طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي في #جبهة_نهم pic.twitter.com/R6XNfWshM0 Advertisements — الشيخ جمال المعمري (@gamalmaamari) August 13, 2020