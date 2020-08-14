شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شاب في أحد النقاط التابعة ‏للحوثيين شمال صنعاء في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب يمني في أحد النقاط الأمنية التابعة للمليشيا الحوثية شمال صنعاء في ظروف غامضة . وقالت مصادر إعلامية متطابقة اليوم الخميس أن الحوثيين قتلوا الشاب المهندس علي عبدالغني العماد من أبناء عمران وهو في طريقه بخط المطار شمال صنعاء . وأضافت المصادر أن مقتل المهندس الثلاثيني علي العماد يأتي في إطار الصراع والتصفيات البينية داخل صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية . هذا وتزايدت عمليات القتل والاغتيالات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وخاصة للقيادات الحوثية الكبيرة في إطار تخلص المليشيا من القيادات الغير مرغوب فيها .

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