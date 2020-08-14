شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ماذا وجدو في قبر الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد دفنها ..لن تصدق المفاجأة ..سبحان الله .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم في محتواة الكشف عن مفاجأة حدثت في قبر الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

وبحسب المقطع ، فقد قال حارس المقبرة التي دفنت فيها الفنانة رجاء الجداوي ، أنه شعر بشعور غريب اثناء حفر القبر ولم يشعر بحرارة الشمس او اي ارهاق .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية : فتاة مراهقة شديدة الجمال فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد الفيديو

• صدمة تهز الوسط الفني .. حفيدة الفنان فريد شوقي تنشر صورها عارية تمام وتعلق : " التوقع مقابل الواقع"

• زوجة الفنان تامر حسني تذهل الجميع بظهورها الصارخ .. كأنها حورية من الجنة ..شاهد

• ظهرت بدون "ملابس داخلية" وتحسست على جسدها بطريقة مثيرة ..السعودية " أمل الشهراني " تنشر فيديو فاضح .."أنا انثى لدي هرمونات ، وبجسمي لحم ينامون عليه " ..شاهد

• أجمل مذيعة سعودية ونجمة قناة MBC تفاجئ الجميع وتتحدث على الهواء مباشرة عن ليلة الدخلة وأسرار فتح البطبخة ..شاهد

• رغم تجاوز عمرها 70 عام .. الفنانة نادية الجندي تصدم الجمهور بصور جريئة وفاضحة ..لن تصدقو كيف أصبح شكلها ..شاهد

• بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد

• هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت .. والمفاجأة من هو العريس !؟ (صور)

• الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي لا يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور»

Advertisements

• لأول مرة في السعودية : إعلان فاضح لمطعم شاورما .. فتيات فاتنات الجمال يستعرضن اجسادهم بطريقة صادمة من اجل جذب الشباب ..شاهد فيديوهات وصور

• لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث

• جلد اعلامية سعودية مشهورة بتهمة ممارسة الرذيلة ..والجسمي يعلق من الامارات ويكشف تفاصيل صادمة ..«فيديو»

• عن طريق تطبيق ذكي : شاب إماراتي يضبط زوجته المراهقة وهي بين أحضان عشيقها .. شاهد كيف قام بمراقبتها وايقاعها بالفخ

• قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الثمانيين عام وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

واضاف حارس المقبرة ان جثمان الفنانة رجاء الجداوي كانت داخل كيس اسود محكم الاغلاق، واثناء انزالها للقبر ، شاهدها وكانها تطير الى القبر حسب ماورد بالفيديو المتداول .

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد توفيت في مطلع شهر يوليو الماضي ، عن عمر ناهز 86 عاماً، وذلك بعد تواجدها لمدة 43 يوماً في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت ابنتها أميرة حسن مختار .

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً نعت فيه الفنانة الراحلة.

وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة الجداوي بأنها "إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد"، مضيفة: "نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد".

وكانت الجداوي تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي داخل العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

يشار إلى أن الفنانة أجرت منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.

لمحة عن حياتها

يذكر أن الجداوي تزوجت مطلع السبعينيات من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى توفي في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة ولا تعمل في المجال الفني، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي. كما أن للفنانة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

وولدت رجاء الجداوي في 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، باسم نجاة علي حسن الجداوي. هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقاً في مسلسل "السندريلا" للمخرج سمير سيف. تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

أعمال عديدة

كان أول أفلامها "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

إلى ذلك قدمت أفلام "إشاعة حب" و"ثمن الغربة" و"أيام في الحلال" و"بريق عينيك" و"عاد لينتقم" و"الوحل" و"البيه البواب" و"تيمور وشفيقة" و"الثلاثة يشتغلونها" و"كركر" و"مراتي وزوجتي" و"من 30 سنة".

كما جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر" و"عوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم".

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية "هند والدكتور نعمان" و"أوان الورد" و"تامر وشوقية" و"نونة المأذونة" و"عائلة الحاج متولي" و"شربات لوز" و"يوميات زوجة مفروسة أوي" و"في غمضة عين" و"لعبة النسيان" الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

إلى ذلك كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني وشاركت المذيع عمرو أديب تقديم برنامج "الحكاية" على قناة إم.بي.سي مصر.