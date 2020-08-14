شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة الفنان تامر حسني تذهل الجميع بظهورها الصارخ .. كأنها حورية من الجنة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت زوجة تامر حسني فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض و لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بنطلون جينز أتسم بالخطوط ذا اللون الأزرق.

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وانتعلت زوجة تامر حسني حذاء ذا كعب عالي باللون الأزرق،فيما لفتت الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية الجذابة التى زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية غير المبالغ فيها، وأعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله القصير المنسدله.