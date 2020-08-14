شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة تهز الوسط الفني .. حفيدة الفنان فريد شوقي تنشر صورها عارية تمام وتعلق : " التوقع مقابل الواقع" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت فيها، ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، مستخدمة عوامة على شكل حصان.

وعلقت ابنة رانيا فريد شوقي، على صورها في حمام السباحة، بالإنجليزية قائلة: «التوقع مقابل الواقع»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات، من الأصدقاء والمتابعين.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية : فتاة مراهقة شديدة الجمال فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد الفيديو

• صدمة تهز الوسط الفني .. حفيدة الفنان فريد شوقي تنشر صورها عارية تمام وتعلق : " التوقع مقابل الواقع"

• زوجة الفنان تامر حسني تذهل الجميع بظهورها الصارخ .. كأنها حورية من الجنة ..شاهد

• ظهرت بدون "ملابس داخلية" وتحسست على جسدها بطريقة مثيرة ..السعودية " أمل الشهراني " تنشر فيديو فاضح .."أنا انثى لدي هرمونات ، وبجسمي لحم ينامون عليه " ..شاهد

• أجمل مذيعة سعودية ونجمة قناة MBC تفاجئ الجميع وتتحدث على الهواء مباشرة عن ليلة الدخلة وأسرار فتح البطبخة ..شاهد

• رغم تجاوز عمرها 70 عام .. الفنانة نادية الجندي تصدم الجمهور بصور جريئة وفاضحة ..لن تصدقو كيف أصبح شكلها ..شاهد

• بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد

Advertisements

• هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت .. والمفاجأة من هو العريس !؟ (صور)

• الزوجة الجديدة للفنان كاظم الساهر تخطف الانظار بجمالها الذي لا يمكن وصفه .. القيصر يخطف حورية الارض !..«صور»

• لأول مرة في السعودية : إعلان فاضح لمطعم شاورما .. فتيات فاتنات الجمال يستعرضن اجسادهم بطريقة صادمة من اجل جذب الشباب ..شاهد فيديوهات وصور

• لأول مرة في تاريخ السعودية .. أب يطلب من عريس ابنته ان يقوم بهذا العمل مع عروسته أمام الجميع ..والنهاية كانت غير متوقعه ..شاهدو ماحدث

• جلد اعلامية سعودية مشهورة بتهمة ممارسة الرذيلة ..والجسمي يعلق من الامارات ويكشف تفاصيل صادمة ..«فيديو»

• عن طريق تطبيق ذكي : شاب إماراتي يضبط زوجته المراهقة وهي بين أحضان عشيقها .. شاهد كيف قام بمراقبتها وايقاعها بالفخ

• قل وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة ستعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك الثمانيين عام وتنسيك الشيب إلى الأبد .. شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------



وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.

وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.