شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : فتاة مراهقة شديدة الجمال فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت السعودية معركة تحرش جنسي حامية، بين شبان وفتيات بعمر الورود، دارت رحاها في مجمع تجاري، واضطرت الشرطة للتدخل من أجل الفصل بين الفتيان والفتيات.

وجاء الحادث بعد إعادة الترفيه للسعودية عقب الإغلاق الذي استمر لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

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واضطر رجال الأمن للتدخل في معركة التحرش الجنسي التي دارت الخميس داخل مجمع تجاري شهير في العاصمة السعودية الرياض، لفض مشاجرة بين عدد من الشبان والفتيات اندلعت خلال تجمع كبير في المكان بحثا عن الترفيه، مع عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها في البلاد، عقب إغلاقات فرضتها أزمة كورونا.

وأظهرت مقاطع فيديو صورها حاضرون لمعركة التحرش الجنسي، التي قالوا إنها وقعت في مجمع “يو ووك” أو U Walk بالإنجليزية، عددا من الشبان المتجمعين، بينما تلاحق فتاتان شابا وتنهالان بالضرب عليه.

وفي مقاطع فيديو أخرى، تظهر فتاتان تصرخان في وجه من بدا أنهما رجلا أمن مسؤولان عن تأمين المكان، بينما ظهرت فتاة ممددة على الأرض في مقطع ثالث، ورجل أمن يجر أحد الشبان لتوقيفه في مقطع رابع.

وانتقد كثير من المدونين السعوديين، أطراف المشاجرة، وطالبوا بمحاسبة المتسببين والمعتدين فيها، كما انهالت انتقادات أخرى على التجمع الكبير في المكان بعينه، رغم دعوات السلطات المحلية للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا من والمحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وقال أحد النشطاء إن معركة تحرش جنسي، بدأت بعد تحرش شاب بفتاة سعودية، فردت الفتاة بصفعه على وجه، وتدخلت صديقتها وتدخل صديق المتحرش، حتى اندلعت معركة كبيرة وتجمع الكثير من الشباب حول المعركة وبدون أي إجراءات وقاية لفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم