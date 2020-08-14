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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:كلفه هادي بتولي منصب رئيس الوزراء بديلا عن معين عبد الملك،..لن تصدق من هو وكيف صعق الرئيس هادي برد مزلزل وكارثي هز كل اركان الشرعية

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