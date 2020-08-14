الناطق الرسمي للقوات المسلحة: الجيش الوطني حقق إنتصارات وتقدمات ميدانية هامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي إن قوات الجيش حققت انتصارات وتقدمات ميدانية هامة، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية خصوصا جبهات محافظات صنعاء، والبيضاء، والجوف، وصعدة.



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وأضاف العميد مجلي في تصريح وفقا لـ “سبتمبر نت” إن مليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنودا برجال القبائل، وطيران تحالف دعم الشرعية في منطقة نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية وصرواح.

وأشار إلى أن قوات الجيش استخدمت الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات وإلحاق خسائر كبيرة في الارواح والمعدات بالمليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها .. لافتاً إلى أن غارات مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن تدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية .

وأشار إلى أن الجيش اسقط طائرة مسيرة للمليشيا في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، في وقت تستمر فيه الميليشيات في استهداف المدنيين والأحياء السكنية في محافظة البيضاء بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة المتفجرة .. مؤكداً أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهيار معنوي وتقهقر مستمر في ميدان المعركة .