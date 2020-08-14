فضيحة مدوية.. الحوثيون يديرون مشاريع المياه في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

صنعاء - الخليج 365

كشف الدكتور، عبدالقادر الخراز رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياة سابقاً مفاجأة مدوية خطيرة تبين مدى تعاون مسئوليين حكوميين في الحكومة الشرعية الحالية مع قادة المليشيا الحوثية للمتاجرة في الحرب.



وقال الدكتور عبدالقادر الخراز في صفحته على الفيس بوك إن مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية في عدن وموقع المكتب في مديرية خور مكسر يدار من قبل الحوثيين بصنعاء في مفاجأة مدوية أن المليشيا الحوثية تدير أكثر من مؤسسة حكومية تابعة للحكومة الشرعية من صنعاء.

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وأوضح الدكتور “الخراز”، أن التعاون والتنسيق الدائم منذ إعلان عاصفة الحزم في 2015 م في إدارة مشاريع المياه والصرف الصحي يتم بين توفيق الشرجبي القائم بأعمال وزير المياه والبيئة في الحكومة الشرعية الحاليه و القيادي في جماعة الحوثي نبيل الوزير وزير المياه والبيئة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

وأكد الدكتور عبدالقادر الخراز أن موازنة مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية الذي أعلن عنه مؤخرًا أن موازنته تفوق 50 مليون دولار دون أن يتم العمل به متسائًلا عن نتائج المشروع لاسيما وأن عدن تعاني من نقص مياه الشرب وبسبب ذلك تضاعف سعر لتر الماء في عدن.

وأشار الدكتور عبدالقادر الخراز إلى رفض ما اسماهم لصوص الشرعية بنقل مقر المشروع وأعمال وزارة المياه والبيئة إلى عدن بدلًا من صنعاء في إشارة إلى تحكم الحوثيين بكل شاردة وواردة في الوزارة واحدة من الدلائل في الفساد المستشري بالحكومة الشرعية وتنسيقها مع الحوثيين.