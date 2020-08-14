مكافآت مجزية ترصدها شرطة تعز لكل من يبلغ بأماكن تواجد المطلوبين أمنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

أعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع المواطنين وعقال الحارات عن رصد مكافآت مُجزية، لكل من يقوم بالإبلاغ عن أماكن تواجد أي مطلوب أمني، في كافة أحياء ومناطق محافظة تعز.

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ودعت شرطة المحافظة المواطنين في تعز بكل فئاتهم وأطيافهم، إلى الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومساندتها، عبر الإبلاغ عن أي مطلوب أمني، وذلك لإلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة، ليأخذ مصيره القانوني.

ونوهت قيادة شرطة تعز، أن إبلاغ المواطنين عن أماكن تواجد المطلوبين، يُعد إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار السكينة العامة في المحافظة، وموقفا مشرفا لن تنساه المحافظة وأبناؤها لكل من يقوم به.