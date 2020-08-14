شكرا لبحثكم عن خبر بعد رفضهم تلقيح الأطفال كونه مؤامرة أمريكية.. ظهور فيروس جديد في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت اليمن 16 إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال، وذلك بعد 14 عام على إعلان اليمن خلوها من الفيروس عام 2006.

وقال مصدر في وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في صنعاء، إن البؤرة الجديدة لانتشار الوباء هي محافظة صعدة، مشيراً الى ظهور 16 حالة إصابة حتى الآن في المحافظة.

ومن المقرر أن تقوم منظمة الصحة العالمية بحملة لقاحات ضد فيروس شلل الأطفال في أربع محافظات شمالية، و من بين المحافظات المستهدفة محافظتي صعدة وعمران .

وترجع أسباب عودة انتشار الفيروس -وفقا لمراقبين- إلى ما تمارسه ميليشيا الحوثي من ضغوط على حملات التطعيم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لا سيما محافظة صعدة معقل الميليشيا والتي باتت مستثناة بشكل دائم من أي حملة وطنية للتطعيم.

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ومن المعلوم أن ميليشيا الحوثي تمنع تلقيح الأطفال وتعلل ذلك بأن التلقيح مؤامرة أمريكية تستهدف اليمنيين، كما تقوم بعرقلة الجهود الأممية بشكل مستمر، ولا تسمح بتنفيذ حملات التطعيم إلا بعد ضغوط كبيرة من المنظمات الأممية وأحيانا تقوم بابتزاز هذه المنظمات مقابل السماح ببعض الحملات.

وشلل الأطفال وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات، وينتقل عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر في الأمعاء.

وأعلن اليمن خلوّه من شلل الأطفال في العام 2006، بعد ظهور 22 حالة في العام 2005 في ست محافظات يمنية.

ويعاني اليمن من تردي الخدمات الصحية، ووفقاً للأمم المتحدة، فإنّ أكثر من نصف المرافق الصحية باتت خارج الخدمة، جراء الحرب المتصاعدة منذ ست سنوات.