شكرا لبحثكم عن خبر على متنها 265 حاوية.. ميناء الحديدة يعلن وصول أول باخرة محملة بالمواد الغذائية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت اول باخرة محملة بالمواد الغذائية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة تحمل على متنها ٢٦٥حاوية محملة بالمواد الغذائية .

وأوضحت مصادر إعلامية أن السفينة (BUXCONTACT) الخاصة بنقل الحاويات، رست على الرصيف رقم (4) بميناء الحديدة وتحمل على متنها (256) حاوية كما ان عدداً من السفن أيضًا رست على أرصفة ميناء الحديدة، محملة بمادة القمح والمشتقات النفطية .

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ويستقبل ميناء الحديدة مشتقات نفطية منذ وقت طويل وأصبح هو المنفذ الوحيد لدخول الباواخر والحاويات لعدة مناطق يمنية، ويأمل مراقبون بإعادة تشغيل ميناء المخا ومطار صنعاء والحديدة للتخفيف من معاناة السكان وتحريك الاقتصاد .