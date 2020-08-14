شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعتقالهم يوم أمس... السلطات الروسية تفرج عن 5 من الضباط اليمنيين المبتعثين للدراسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت اليوم الشرطة الروسية سراح الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة بعد أن اعتقلتهم مساء أمس الأ{بعاء إثر بلاغ من السفارة اليمنية في العاصمة الروسية موسكو.

قالت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" إن الشرطة الروسية أفرجت اليوم عن خمسة ضباط يمنيين مبتعثين للدراسة بعد أن اعتقلتهم بطلب السفير أحمد الوحيشي.

وكانت السلطات الروسية اعتقلت 5 ضباط يمنيين (طلاب اكاديميات وكليات عسكرية) إثر بلاغ من السفارة اليمنية في العاصمة الروسية موسكو، و تعاملت السلطات الروسية مع الضباط اليمنيين بطريقة قمعية بعد مطالبات أو احتجاجات على خلفية تأخر مستحقات مالية.

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وأضاف المصدر بأن الضباط الستة التحقوا بقائمة أخرى من المعتقلين (سابقا) لدى الشرطة الروسية بناء على شكاوى السفارة الكيدية المتواصلة.

وكان الضباط قد أشاروا في شكوى تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي إلى أنه تم استدعائهم من قبل الملحق العسكري في موسكو، ليتفاجئوا بإخلاف الملحق لوعوده لهم بخصوص مستحقات مالية، لم يفي بها، ما دفعهم إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة انتهت بقمعهم من الشرطة الروسية واعتقال ستة منهم بصورة صادمة".

وأكد الضباط "إنهم تلقوا أوامر واضحة بالتحرك إلى موسكو لأن موعد سفرهم إلى اليمن قد تحدد في 9 أغسطس الجاري، وذاك ما تم فعلاً، لكن عند وصولهم تم تأجيل اللقاء بهم إلى موعد غير محدد، وأجل غير مسمى، فما كان منهم إلا التجمع أمام السفارة للمطالبة بتحديد موعد السفر أو بعجز الدولة عن إجلاءهم".

وحيال تصرفات مفاجئة، بدأت بوعود كاذبة، ومروراً باعتقال زملائهم، قال الضباط اليمنيين في بلاغ لوزير الدفاع اليمني ورئاسة هيئة الأركان، إن عليهما "سرعة التصرف ما لم سيتم التصعيد والوقوف بقوة وصلابة في وجه من اساءوا للضباط والجمهورية اليمنية".