شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات بنيران القوات الحكومية شرق الحزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خاضت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني عدد من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة المليشيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات بنيران القوات الحكومية شرق الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.