انتحار سجين بمركزي إب بظروف وملابسات غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

أقدم أحد نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب "وسط البلاد" على الإنتحار وسط ظروف وملابسات غامضة.



مصادر مطلعة أفادت بأنه عثر ، علی جثة أحد نزلاء اصلاحية السجن المركزي بمحافظة إب منتحرا وسط ظروف غامضة تلف العملية.

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ويدعى السجين الصبري ومتهم بجريمة قتل.

المصادر قالت بأن ادارة السجن اتخذت قرار بسجنه في زنزانة انفرادية لفترة طويلة، ومارست معه ماملة سيئة، فيما ارجع مسؤول أمني سبب الإنتحار أن السجين كان يعاني من حالة نفسية.

وشهد السجن المركزي الأيام الفائتة احتجاجات واسعة وحالة من الغضب والإستياء الواسعين نتيجة ما يتعرضون له من سوء معاملة من قبل ادارة السجن ونتيجة سوء التغذية والوجبات التي تصرف لهم، حد قولهم، مطالبين برحيل مديري السجن "يحيى عيسى" والمعين في منصبه من قبل مليشيا الحوثي.