وفاة طفل غرقا في السدة شرق إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

توفي طفل غرقا في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن طفلا يدعى "فريد نادر الدربي" ، من أهالي منطقة رباط القلعة، توفي غرقا في مكان لتجمع المياه، على طريق السيل في بيت الشامي الأعماس بمديرية السدة شرق محافظة إب.

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وأضافت المصادر أن الطفل ظل لوقت يحاول الخروج وصادف وجود أشخاص غير أنهم عجزوا عن انقاذه لعدم مقدرتهم على السباحة وعملية الإنقاذ.

وبعد مضي وقت طويل نوعا ما صادف وجود أشخاص تمكنوا من انقاذه، وحاولوا عمل إسعاف أولي بعد إخراجه من بركة المياه، غير أنهم وجدوا الطفل قد فارق الحياة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من انتشال ست جث توفوا بحوادث متفرقة نتيجة سيول الأمطار في وادي بنا شرق المحافظة.