قوات الجيش تواصل التقدّم في جبهة نجد العتق وتنفّذ كميناً نوعياً للمليشيات في المخدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

مأرب - الخليج 365

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، تقدمها الميداني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة حرروا مواقع جديدة في جبهة نجد العتق خلال معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

Advertisements

وفي السياق، نفّذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، صباح اليوم، كميناً محكماً لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مارب، وأسفر الكمين عن مقتل 12 عنصراً من المليشيات وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى من العناصر المتسللة بالفرار تحت ضربات الأبطال.

كما استعاد أبطال الجيش الوطني عربة بي ام بي و4 أطقم قتالية وكميّات من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة كانت بحوزة المليشيات.

وبالتزامن مع المعارك شنّ طيران تحالف دعم الشرعية عدّة غارات استهدفت تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق صنعاء وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات القتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها.