الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية للـ 24ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، النشرة التنبيهية لل 24 ساعة القادمة.



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وتوقع المركز الوطني للأرصاد إستمرار هطول امطار متفاوتة الشدة ، يصاحبها الرعد أحيانا على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية تكون أكثر غزارة على محافظات ( إب، تعز ولحج) ، كما يحتمل هطول لأمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة ،المهرة وحضرموت)، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي (تعز والحديدة ).

وتوقع أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها الى 40عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية لبلادنا