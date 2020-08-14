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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تتعامل بنجاح لتحركات مسلحة لبقايا جيوب المليشيات بالجاح والجبلية وحيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
تعاملت القوات المشتركة بنجاح لتحركات مسلحة لبقايا جيوب المليشيات الحوثية شرق الجاح والجبلية وشمال حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في تحركات المليشيات موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتمكنت من إخماد تحركات المليشيات شرق الجاح والجبلية وشمال حيس.
هذا وتواصل القوات المشتركة تلقين المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء تصعيدها وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار في الحديدة.
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