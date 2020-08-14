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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تصعد على القرى السكنية بالجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
صعدت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، على القرى السكنية ومنازل المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية أن القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة تعرضتا لقصف بقذائف الهاون الثقيل واستهدف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من قبل مليشيات الحوثي .
وأشارت المصادر إلى أن القصف والاستهداف كان بشكل هستيري، وقد تسبب بإثارة الرعب والخوف في أوساط المدنيين مما ينذر بنزوحهم بعيداً عن منازلهم وقراهم.
وتقع مناطق متفرقة من محافظة الحديدة تحت وطأة نيران المليشيات الحوثية، مما نتج عنه خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، وذلك دون تدخل دولي يضع حد لجرائم الحوثيين.
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