شكرا لبحثكم عن خبر من الوريد إلى الوريد ... أب يذبح طفله الذي لم يتجاوز سبعة أشهر في الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد المواطنين في منطقة حمادة الأزارق في محافظة الضالع على ذبح إبنه ذو السبعة أشهر بسكين حاد مما أدى لوفاته على الفور.
وأوضح سكان محليون أن المدعو عابدين قايد محمد عسكر قام بذبح إبنه الطفل عايد الذي يبلغ سبعة أشهر، مستخدماً سكين حاد أودى بحياة الطفل مباشرة.
هذا وقد اكدت مصادر محلية من داخل المنطقة التي يقطنها الطفل ووالده ان الاسباب التي دفعت والد الطفل على هذا العمل الاجرامي هو سؤ حالته النفسيه وكذا ظروف الحياة الاقتصادية التي المت به.
وبهذا الصدد استنكر اهالي حمادة الازارق خاصه والضالع عامه من هذا العمل الاجرامي الذي مس كرامة البشرية والذي لم يعهدوه من قبل وطالبوا الجهات المعنية الامنية بالتحرك لمعرفة ملابسات الحادثة
فيما تشير معلومات الواردة ان قوة امنية من مديرية الازارق تحركت صوب مكان الحادث وذالك للتحري والبحث عن الحادثة وعمل الاجراءت اللازمة.
فيما طالب الكثير السلطات الامنية في وضع حد لهذه التصرفات الرعناء التي مست حق الطفولة وابدو استغرابهم من تكرار هذا الحوادث.
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