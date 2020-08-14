شكرا لبحثكم عن خبر بعد أيام من انضمامه إلى ميليشيا الحوثي .. وفاة رئيس أحد أكبر مؤسسات الصحافة الوطنية في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نعت ميليشيا الحوثي اليوم الخميس الكاتب الإعلامي محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر .

وتوفي محمد علي سعد فجر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقد تم نقل محمد علي سعد أمس الأربعاء إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء بعد إصابته بجلطة دماغية.

ويأتي هذا بعد أيام من وصول محمد علي سعد إلى العاصمة صنعاء وانضمامه إلى ميليشيا الحوثي بعد سنوات من العمل إلى جانب الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

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