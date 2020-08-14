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يزيد بن سلمان - شبوة - إصابة رئيس حزب المؤتمر في حادث مروري بالقاهرة اصيب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، فهد دهشوش، إثر تعرضه لحادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة. وذكرت مصادر إعلامية، أن عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر فهد دهشوش، تعرض لحادث مروري في القاهره. وبحسب المصادر فإن دهشوش يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، جراء إصابته بحادث مروري.

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