شكرا لبحثكم عن خبر لإعلان وقف اطلاق النار... غريفيث يتلقى ملاحظات من الحكومة الشرعية على مبادرته الأخيره والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الحكومة الشرعية يوم الأربعاء بتسليم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث ملاحظاتها على مبادرته الأخيرة للوصول لإعلان مشترك مع ميليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار واستئناف مفاوضات الحل الشامل للأزمة اليمنية.

وأفادت مصادر حكومية مطلعة بأن غريفيث لم يتمكن من لقاء الرئيس هادي لمغادرته إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية دورية كانت مقررة من قبل في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط ".

واستقبل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر غريفيث برفقة رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك والدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.

وطرح الحضور جملة ملاحظات قالت المصادر إنها كانت «جوهرية» على مبادرته، خاصة حول ما يتعلق فيها بمحاولة إشراك الحوثيين في القضايا السيادية التي تعدها الحكومة من صميم اختصاصها كونها الجهة الشرعية المعترف بها دوليا.