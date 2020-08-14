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يزيد بن سلمان - شبوة - العرس الجماعي 56 يجمع اليوم 70 عريساً في حبابة ”صور”

يحتفل 70 عروساً وعروسة من أبناء مدينة حبابة محافظة عمران اليوم الخميس، بإكمال نصف دينهم في حفل جماعي على نفقتهم الخاصة.

ويجدر الإشارة أن الحفل هو العرس الجماعي 56 الذي يقام في مدينة حبابة ، ويجدر الاشارة أنه سيقام في أكبر قاعة للأفراح في اليمن ، ويبلغ طولها 70 متراً بعرض 50 متر، على نفقتهم الخاصة.

وأقيم يوم أمس ليلة السمر التي حصل "المشهد اليمني" على صور لها وشاركها ليشارك العرسان فرحتهم. Advertisements

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