شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل أول دولة خليجية تعلن موقفها الحاسم والنهائى من تطبيع الإمارات مع إسرائىل .. وسط حالة من غضب الشارع العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مملكة البحرين يوم الخميس، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام. وأفادت الخارجية البحرينية في بيان، بأنها تشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات توصل إلى السلام في الشرق الأوسط. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، واستمرارا لحرصها المتواصل نحو تعزيز وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء العالم. وأشارت الخارجية في البيان، إلى أن مملكة البحرين تتطلع إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل أول دولة خليجية تعلن موقفها الحاسم والنهائى من تطبيع الإمارات مع إسرائىل .. وسط حالة من غضب الشارع العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.