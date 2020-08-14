شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحوثيين تسيطر على مناطق واسعة واستراتيجية في مارب "خرائط" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعدت جماعة الحوثيين هجومها على مارب وشنت هجوم واسع على مواقع الجيش شمال غربي مارب بجبهة المخدرة ومدغل وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع،كما شنت هجمات على قوات الجيش من اتجاه حدود مارب والجوف الشمالية وتمكنت من السيطرة على بعض المواقع في النضود والعلم لكن قبائل عبيدة عززت المواقع واستطاعت إستعادة بعض المواقع التي تسلل لها الحوثيين .

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وقتل جراء المعارك التي لازالت مستمرة العشرات من الجانبين

وذكر مصدر ان قيادة الجيش دفعت بتعزيزات وتمكنت تلك التعزيزات من استعادة بعض المواقع .

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وقتل عمار بن علي العرادة وهو احد القيادات الميدانية واحد اقارب محافظ مارب سلطان العرادة .

واحرزت قوات الحوثيين تقدم جديد في البيضاء لتطبق الحصار على مارب ،وسيطرت قوات الحوثيين على جبل نوفان المطل على جنوبي محافظة مارب.

وذكر مصدر محلي بالبيضاء بان قوات الحوثيين سيطرت على جبل نوفان المطل على الاجزاء الجنوبية لمحافظة مارب ،وتدور معارك عنيفة بمحيط الجبل الاستراتيجي حيث تحاول قوات تابعة للحكومة اليمنية من استعادة الجبل .

وتشن منذ ايام قوات الحوثيين هجوم من قانية تجاه الكمب وجبل الثور وهجوم من رداع تجاه جبل نوفان يكلا وهجوم من ذي كالب وصولا الى جبل بلبل

وقطعت قوات الحوثيين خطوط الامداد القادمة من مارب على القوات الموالية للحكومة في بلاد فيقة العليا ويكلا بعد سيطرتها على عقبة زعج وجوف النقبا.

وقامت قوات الحوثيين بشن هجوم على القبائل الموالية للحكومة في الماهلية التابعة لمارب من جبهة قانية الرخيم على طريق البيضاء مأرب .

والتقدمات الاخيرة للحوثيين بالبيضاء تمنحهم السيطرة على معظم البيضاء وتمنحهم فتح جبهات متعددة تجاه ومديرية الماهلية التابعة لمارب وهو مايشكل خطراً كبير من الناحية العسكرية على مارب التي باتت بين فكي كماشات الحوثيين وتوسع جبهاتها يضعف من دفاعاتها ويجعلها عرضة للسقوط .