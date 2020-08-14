شكرا لقرائتكم خبر عن اول طفلة يمنية تكسر قرارات الرئيس ترامب.. في سن العاشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسرت فتاة يمنية تبلغ من العمر 10 سنوات قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن تعليق خدمات التأشيرات وحظر الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية الذي صدر بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2017 بدعوى حماية الأميركيين من الإرهاب.

ووفقا لقناة (fox7) الامريكية ستصل الطفلة اليمنية رغد صالح إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي مساء الخميس بعد أن تقطعت بها السبل في مصر لأكثر من شهر دون عائلتها بسبب حظر السفر المختلف، بما في ذلك التأشيرة المتعلقة بـ COVID-19.

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وذكرت القناة في تقرير مطول -ترجمته وكالة ديبريفر- أن موعد وصول الطفلة رغد إلى سان فرانسيسكو سيكون في الساعة 8:30 مساءً، وفقًا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأشارت القناة الى إن "عائلة رغد تحاول مغادرة بلادها اليمن الذي مزقته الحرب عبر العاصمة المصرية القاهرة بعد ان استقر والدها أبو بكر صالح في سان فرانسيسكو".

وأصدرت السفارة الامريكية في القاهرة في مارس تأشيرات لكافة أفراد العائلة باستثناء تأشيرة رغد التي أبلغت السفارة الأمريكية في القاهرة أسرتها أن الخلل سيتم إصلاحه حينها.

ومع مرور الوقت، أصدر ترامب تعليقًا لخدمات التأشيرات وحظر لاحقًا إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته المديرة التنفيذية لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، زهرة بيلو.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة قبل ان تتوسع القائمة لاحقا بإضافة دول أخرى.

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ونوهت بيلو إلى إنه "كان من المقرر أن تنتهي صلاحية تأشيرات والدة رغد واخواتها في أوائل شهر يوليو، وهو ما أجبر العائلة على ترك الفتاة الصغيرة وراءهم مع احدى الأسر في القاهرة".

وقالت: "إن رغد كانت في مصر منذ أكثر من شهر بدون عائلتها".

وأضافت: "إن السفارة لم تصدر تأشيرة لرغد إلا بعد تدخل من الجمعية اليمنية الأمريكية ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وتغطية إعلامية".

من جانبه قال أمير نعيم محامي حقوق المهاجرين "بينما يسعدنا أن رغد قد تم لم شمل عائلتها أخيرًا، للأسف، هناك عدد لا يحصى من العائلات الأخرى التي لا تزال منفصلة بسبب السياسات غير العقلانية المعادية للمهاجرين التي تم سنها بشكل تعسفي من قبل إدارة ترامب".

وعلق مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية في بيان حول وصول الطفلة بالقول: "إنه من غير المعقول أن تمر فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، وفارة من الحرب بسياسات الهجرة الأخرى، مشيرا الى ان إدارة ترامب أصدرت هذه الأوامر التنفيذية الأخيرة دون مراعاة لحساب الفصل الأسري الذي قد يتسببون به ".

وفي حديثه من خلال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ، قال والد رغد إنه يحمد الله على عودة ابنته.

وأضاف "كانت من أصعب الأيام التي مرت علينا، من الألم والحزن والقمع إلى انفصال رغد في القاهرة وحدها".

وقالت كارين توملين، مؤسِّسة ومديرة مركز عمل العدالة ، والمستشارة المشاركة في دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف حظر الهجرة ، إنها سعيدة بلم شمل رغد وعائلتها.

واستطردت بالقول: "لا ينبغي أن يتحمل أي طفل أو والد ما عانته هذه الأسرة. لهذا السبب سنواصل النضال في المحكمة ضد حظر الهجرة الأحمق الذي تفرضه الإدارة لضمان عدم فصل العائلات وتعرضهم للصدمات".