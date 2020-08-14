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وردنا الآن .. " تعليق ساخر" لسياسي يمني بارز على اتفاق التطبيع بين " الإمارات " و" اسرائيل" !

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عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام"ياسر اليماني"تغريدة علق فيها بشيء من الطرافة على أتفاق التطبيع للعلاقات بين الإمارات واسرائيل .

" "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة :"إعلان إتفاق سلام اسرائيل والامارات مثل إعلان الللاعب عندمااعلن زواجه بعشيقته بعد ان أنجبت له طفلين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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