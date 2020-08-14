وردنا الآن .. " تعليق ساخر" لسياسي يمني بارز على اتفاق التطبيع بين " الإمارات " و" اسرائيل" !

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عدن - ياسمين التهامي - نشر القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام"ياسر اليماني"تغريدة علق فيها بشيء من الطرافة على أتفاق التطبيع للعلاقات بين الإمارات واسرائيل . " "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة :"إعلان إتفاق سلام اسرائيل والامارات مثل إعلان الللاعب ميسي عندمااعلن زواجه بعشيقته بعد ان أنجبت له طفلين". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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