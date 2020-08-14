الجوف : سقوط قتلى وجرحى وتطورات طارئة في تغير مسار المعركة

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عدن - ياسمين التهامي - خاضت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، معارك ضد مليشيا الحوثي في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما استعاد أبطال الجيش عدد من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة المليشيا. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وكانت قوات الجيش حققت تقدم ميداني في جبهة نهم شرقي صنعاء، يوم أمس الاربعاء.

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