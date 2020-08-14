شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يهاجم الإمارات بعد إعلانها التطبيع رسمياً مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، مساء الخميس، هجوماً لاذعاً على الإمارات وتحالف العدوان على اليمن بعد ساعات من إعلان أبوظبي التطبيع رسمياً مع الكيان الصهيوني.

وقال الحوثي في تغريده نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” إن السعودية والدول العربية والاسلامية والإقليمية مطالبه بموقف واضح أمام إعلان الامارات العلاقة المباشرة مع الكيان الصهيوني.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

https://t.me/yemen2saed



وأضاف قائلاً: “ان إعلان الإمارات التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خيانة للقضية الفلسطينية ولشهدائها وللعروبة”.

Advertisements

وأكد الحوثي “أن الحروب التي تشارك فيها الامارات اتت تنفيذ للسياسات الأمريكية وأنها مفتعلة لتدمير علاقات الشعوب العربية”.

واضاف في تغريدة أخرى، أن العدوان على اليمن هو جزء من المؤامرة على الأمة وقضاياها.

وقال الحوثي أن الإمارات تقوم بمهام الشرطي الأمريكي في المنطقة.

وأطلق الحوثي، دعوة للدول العربية والإسلامية الرافضة لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى إنهاء التبادل التجاري مع الإمارات وان يهب القطاع التجاري إلى إدانة الاعلان عمليا من خلال اغلاق مكاتب الاستيراد والتصدير في الإمارات كخطوة عملية لتجريم الخيانة الإماراتية.