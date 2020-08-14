ورد الآن.. معارك طاحنة في مأرب والحوثيون يسيطرون على مواقع إستراتيجة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت جماعة الحوثي الانقلابية على عدة مواقع بمحافظة مأرب بعد معارك طاحنة مع قوات الجيش ورجال القبائل. وقالت مصادر مطلعة إن جماعة الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش بجبهة المخدرة ومدغل شمال غربي مأرب..مؤكدة سيطرة الجماعة على عدد من المواقع بالجبهة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements كما سيطرت على مواقع في النضود والعلم بين الجوف ومارب. ووفقا للمصادر، فقد دفعت قوات الجيش وقبائل عبيدة بتعزيزات واستطاعت من خلالها استعادة بعض المواقع التي سقطت بيد الحوثيين. وكانت جماعة الحوثي قد احرزت تقدما واسعا قبل أشهر في جبهة نهم صنعاء وسيطرت على مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف متقدمة صوب مأرب.

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