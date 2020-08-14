شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يباغتون الجميع بقرار تاريخي اسعد ابناء هذه المحافظة ( نص القرار ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس حكومة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور، اعتزام حكومته طرح مشروع جديد يتضمن لائحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر وإقرار أسعار ايجارات السكن.

و أكد بن حبتور في تصريح صحفي أن حكومته بصدد طرح لائحة تعديل لقانون المؤجر و المستأجر و بما يتلاءم مع الظروف الحالية.

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و أوضح بأن اللائحة ستحدد ايجارات المساكن وأسعارها و كل الاجراءات المتعقلة بها و ستضع حد لحالة “الجشع” التي تؤثر على استقرار المواطن.

وأشار إلى وجود مؤجرين لا يراعون الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن. معتبرا أن اللائحة ستكفل حقوق المستأجر و لا تضيع حقوق المالك أو المؤجر.

و أكد أنه سيتم تطبيق اللائحة عبر وزارة الادارة المحلية وأمانة العاصة و محافظي المحافظات.

يأتي ذلك في ظل أزمة سكن تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق نتيجة استغلال وجشع ملاك القطاعات العقارية.

