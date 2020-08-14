شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العثور على طفلة يمنية مفقودة في مصر بصحة جيدة والسفارة تنفي إشاعة الاعتداء الجنسي.. "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت السفارة اليمنية في مصر، الخميس، صحة الاخبار والشائعات التي تداولتها بعض المواقع المحرضة والمأجورة، بشأن تعرض الطفلة اليمنية التي اختفت في العاصمة المصرية القاهرة، في تمام التاسعة من مساء الأربعاء، للاغتصاب من قبل ثلاثة أشخاص.. مؤكدة انه تم العثور عليها وبصحة جيدة.

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واوضحت السفارة في بيان لها، ان الطفلة خرجت من مقر سكنها مع والدتها بمنطقة الدقي لشراء بعض الأدوية لوالدتها التي تخضع للعلاج في القاهرة، ولم تعد الى المنزل، وبعد تلقي لبلاغ من والدتها قام المختصون في السفارة بالتواصل مع الإجهزة الأمنية في بلد الإعتماد والتي تعاونت مشكورة في البحث عن الطفلة المفقودة التي عادت الى مقر سكنها بمعاونة احد المواطنين المصريين صباح الخميس الموافق ١٣ اغسطس الجاري.

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وبعد اجراء التحقيقات من قبل الجهات الامنية المصرية، وعرض الطفلة على الطب الشرعي اتضح بأن الطفلة خرجت من المنزل في تمام الساعة التاسعة من مساء الاربعاء الموافق ١٢ اغسطس، وظلت طريق العودة الى المنزل وتم العثور عليها صباح الخميس الموافق ١٣ أغسطس الجاري وتم اعادتها من قبل احد المواطنين المصريين الى المنزل بعد التعرف على عنوان اقامتها وهي في حالة جيده ولم تتعرض لأي اعتداء من احد كما روجت بعض الجهات ومواقع التواصل الاجتماعي .

واذ تتقدم السفارة بالشكر لكافة الجهات الامنية في جمهورية مصر العربية التي ساهمت في الوصول الى الحقيقة حول قضية الطفلة اليمنية خديجة سمير، فإنها اتمنى من كافة وسائل الاعلام والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشر عن قضايا الجالية اليمنية المتزايد عددها في مصر نتيجة الظروف التي تعيشها بلادنا منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة وحتى يومنا هذا.

وترجو السفارة من أبناء الجالية اليمنية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في بلد الاعتماد واتخاذ الحيطة والحذر عندما يتعلق الأمر بارسال الاطفال الى خارج المنازل.