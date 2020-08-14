شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هــــام من شركة النفط وإعلان مفاجئ بأرتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء، اليوم الخميس، أن غرامات التأخير (الدامرج) التي تحملتها سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل التحالف ، تسببت في حرمان المواطنين من الإستفادة المثلى من إنخفاض أسعار البورصة العالمية. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ونشرت الشركة جدول يوضح غرامات التأخير (الدامرج) التي تحملتها سفن المشتقات النفطية لعام 2019م وعام 2020م. وقال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، إن ارتفاع غرامة السفن النفطية المحتجزة من قبل التحالف ورفعه لكلفة المشتقات النفطية أصبحت بسببه الشركة عاجزة أمام تخفيض الأسعار في السوق المحلي.

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