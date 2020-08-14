شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال مالي يضرب الريال اليمني وارتفاع جنوني للدولار (السعر الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها الكبير أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الخنيس في عدن فيما تشهد ارتفاعاً بسيطاً في العاصمة صنعاء. فيما يلي ينشر ""الخليج 365"" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

صنعاء Advertisements الدولار الأمريكي شراء: 601 ريال بيع: 603 ريال الريال السعودي شراء: 159 ريال بيع: 160 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 784 ريال بيع: 790 ريال الريال السعودي شراء: 206 ريال بيع: 208 ريال

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