شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من هاني بن بريك على إعلان الإمارات رسميا تطبيع علاقاتها مع اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك اليوم على إعلان الامارات عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينها وبين الكيان الصهيوني.

وقال بن بريك في رده على تغريدة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التي أعلن فيها قرار الاتفاق "يقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية سيكتبه التاريخ لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"

وأضاف بن بريك أن "اتفاق وضع خارطة طريق نحو تعاون مشترك مع إسرائيل وصولا لعلاقات ثنائية قرار شجاع من قائد حكيم سيخدم خيار العرب في حل الدولتين، وخدمة الشعب العربي الفلسطيني وإنهاء المتاجرة بالقضية"

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وكان محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قد أعلن في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر" تابعها " المشهد اليمني "، أن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية.



‏واضاف: "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".



من جهته، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ‏ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات.