شكرا لقرائتكم خبر عن للمغتربين اليمنيين.. قرارات سعودية جديدة بشأن الوافدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة العمل السعودية، عن قرارات هامة من شأنها تخفيف تداعيات فيروس كورونا على حوالي 14 مليون وافد.

وقررت الوزارة منح تجديدة الإقامة لفترة إضافية مقابل ثلاثة أشهر بشكل مجاني، خاصة بعد أنتهاء الفترة الخاصة بالتمديد الأولي، في 30 من شهر يوليو الماضي، عقب إنتشار الفيروس المُستجد كورونا، وفقا لما نشرتة العديد من وسائل الإعلام المحلية.

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وأضافت الوزارة أنه أصبح بإمكان أصحاب العمل اليوم، إسترداد الرسوم المتعلقة بتأشيرات العمل، والتي تمت مصادرتها من قبل الوزارة، ولكن يشترط عدم استغلالها خلال فترة الحظر والخاصة بعملية الدخول والخروج من الأراضي السعودية، بصرف النظر عن وجود أختام علي التأشيرات من عدمها، أو في حالة أيض تمديدها لمدة تصل إلي 3 أشهر بدون دفع مصاريف.

وفي ذات الصدد، فقد قررت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، تمديد التأشيرات الخاصة بالذهاب والعودة، والتي لم يتم استغلالها خلا فترة الحظر، لمدة تصل إلى 3 أشهر بدون مقابل.

الجدير بالذكر، أن السلطات في المملكة، قد أشارت في وقت سابق، عن قيامها بتأجيل الرسوم عن الوافدين، مع تحمليها تكاليف تمديد إقامتهم لمدة ثلاثة أشهر دون رسوم، كما قررت أيضا السلطات بالمملكة دعم كلا من القطاعات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى مساعدة المغتربين الذين يحتاجون إلى المساعدة.