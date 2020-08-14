شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : إنقلاب رئاسي على الشرعية اليمنية.. وهاني بن بريك يفجر مفاجأة غير متوقعة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في زيارة وصفها مراقبون جنوبيون بالتطبيع العلني مع النظام الذي احتل الجنوب في 1990م زار نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك اليوم الخميس رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في مقر اقامة الاخير في العاصمة السعودية الرياض.

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وقال بن بريك ان الزيارة واللقاء كان مثمرا حيث غرد على صفحته في التويتر بالقول :”التقيت صباح هذا اليوم بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وكان لقاء مثمرا في كل ما فيه نفع البلاد والعباد.

يأتي ذلك ضمن خيانة المجلس الإنتقالي الجنوبي للجنوبيين والقضية الجنوبية بالدرجة الأولى حيث يقوم بالتطبيع مع النظام المحتل للجنوب والناهب ثرواته وعائداته منذ 1990م

وحسب مراقبون فان اللقاء جاء بتوجيهات اماراتية حيث تسعى الامارات لتمكين نظام عفاش من الجنوب عبر المجلس الإنتقالي الجنوبي.