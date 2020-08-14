شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسم وزير الداخلية والخارجية والانتقالي يرفض استمرار الحضرمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي المستقل اكرم الفهد عبر قناتة في يتويب ان مشاوارات تشكيل الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة .

وكشف الفهد بان مصدر في قال له بان اللواء عبدة الحذيفي الذي يشغل حاليا رئيس جهاز الامن السياسي ابرز المرشحين لشغل منصب وزير الداخلية من حصة الرئيس هادي عن الجنوب وقد ذهبت الرئاسة لكي تختار الحضرمي وزير للخارجية الا ان اعتراض جاء عليه من قبل المجلس الانتقالي دون ان يذكر تفاصيل حول هذا .

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أضاف الفهد بان الوزير الحالي للدفاع محمد المقدشي قد يحافظ على منصبة في الحكومة القادمة رغم الملاحظات الكثيرة التي وضعت على المقدشي لكن بما ان وزارة الداخلية ذهبت الى حصة الجنوب فالدفاع ستكون من حصة الشمال ..

وذكر الفهدبان الجميع قال بان حصة الداخلية تكون جنوبية لكي يكون المعني الأول في تثبيت الامن والاستقرار في المناطق المحررة لاسيما عدن بينما الدفاع معنية بدرجة أساسية في المعارك في عدة جبهات مفتوحة مع الحوثيين ..