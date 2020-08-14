شكرا لبحثكم عن خبر جريمة جديدة تهز السجن المركزي بمحافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هزت جريمة جديدة، الاربعاء، السجن المركزي بمحافظة إب.

وذكرت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني "، أن أحد السجناء والذي يدعى "الصبري" قام بشنق نفسه بعد أن ذبح أمه وقام بتشويه وجوه عدد من السجناء في الاصلاحية بأمواس الحلاقة.

ونوهت المصادر بأن السجين الذي قام بذبح أمه وانتحر اليوم في غرفة انفرادية، يعاني من مرض نفسي.

ولفتت المصادر إلى أن السجين اعتاد في السجن أن يجمع أمواس من مكاين الحلاقة ويقوم بذبح أي شخص يلقاه في طريقه وقد شوه أكثر من وجه.

وبينت المصادر بأن إدارة السجن قامت بتقييده في وقت سابق وحاولت جاهدة أن تعمل على إبعاده عن السجناء لأنه يؤذيهم لكن بدون فائدة نتيجة لحالته النفسية الصعبة.

وفي وقت سابق، شهد السجن المركزي بالمحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تظاهرات احتجاجية من قبل السجناء على خلفية قرار بمنع الهواتف عنهم.

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