شكرا لبحثكم عن خبر في عدن: راتب الرئيس موقف وابنته مريضة بحاجة للعلاج في الخارج والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي خالد سلمان عن الوضع الصحي الذي تعيشه إبنة الرئيس وتوقف راتب والدها وهي بحاجة للعلاج في الخارج.



وقال الصحفي سلمان ” : السلطات الثلاث لا تشعر بقليل من خجل، وئام عبد الفتاح اسماعيل، آخر عنقود الشهيد ،تعيش وضعاً صحياً كارثياً في عدن ،راتب الشهيد موقوف، تخيلوا عبد الفتاح اسماعيل بلا راتب ، ابنته بحاجة للعلاج خارج اليمن “.



وأضاف خالد سلمان : العائلة بلا رصيد بنكي تركه لهم الشهيد فتاح، الا من رصيد تاريخ وتضحية حتى الشهادة.



كل السلطات تصفي حسابها مع التاريخ، الا سلطة عدن عليها ان لا تفعل ،لأن مشروعيتها تقوم على هذا التاريخ.



واشار ” حين نصل الى مرحلة نتسول فيها علاج وئام عبد الفتاح اسماعيل ،حينها علينا ان نبحث عن اقرب قبر ندفن فيه القيم. سكن وتم طردهم منه ، وظائف وتم إقصاؤهم ,رواتب بطل الاستقلال وتم ايقافها ،عدن وتم طرد ابناء القائد العسكري السياسي لجبهة عدن منها ،وئام ابنته الصغرى تشارف على الموت في عدن”

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