شكرا لبحثكم عن خبر انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية والجيش الوطني يحرر مواقع إستراتيجية شرقي صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم بعد هجوم واسع على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران،

وقال قائد اللواء 55 مشاة العميد الركن علي الحميدي في تصريح لـ “سبتمبر نت” أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت المليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب.

واضاف؛ أن المليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها، على وقع ضربات أبطال الجيش الذي يتمتعون بمعنويات عالية.

وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات نهم شرقي صنعاء وجبهات صرواح بمأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية والجيش الوطني يحرر مواقع إستراتيجية شرقي صنعاء (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.