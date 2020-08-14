شكرا لبحثكم عن خبر الاسماء والصور: السيل يسحب سبعة جنود جنوبيين عائدين من أبين مع سيارتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت السيول الجارفة في محافظة لحج في جرف سيارة نوع صالون على متنها سبعة من أبناء منطقة يافع.

وأفادت مصادر محلية بوفاة أربعة من أبناء قبيلة الحنشي واثنين اخرين من مديرية سباح يافع غرقاً في منطقة العسكرية بمحافظة لحج جنوبي اليمن أثناء جرف السيول للمركبة التي كانوا يستقلونها فوق الجسر المؤدي إلى منطقة العسكرية أثناء عودتهم من جبهة أبين لقضاء الإجازة.

وبحسب المصادر فإن الأشخاص الذين كانو على متن السيارة هم:

رمزي بلليل محمد الحميدي الحنشي

مشتاق خضر صالح الحميدي الحنشي

أصيل محمد صالح الحميدي الحنشي "نجا"

يسلم يسلم عوض الحنشي

حيدرة منصور حيدرة الحنشي

خالد عبد الرحمن الدحيمي

ياسين النسري

وحين وصل إلى جسر العسكرية كان أمامه سيل صغير

وأشارت المصادر إلى أن السائق حاول العبور في سيل خفيف وفي المنتصف انطفئ محرك السيارة عن الحركة فقاموا بإصلاحه وأثناء الصعود للسيارة كان هناك سيل كبير قد اقترب منهم وأدى لجرف السيارة بمن فيها 7 أشخاص ونجى أحدهم فيما توفي ال 6 الآخرين.

وتداعى أبناء منطقة العسكرية فقاموا بعملية البحث في الوادي فتم العثور على السيارة وعلى جثث 2 اثنين من الضحايا على مقربة منها.

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