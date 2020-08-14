شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة الروسية تعتقل خمسة ضباط يمنيين والسبب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة، الاربعاء، بإعتقال خمسة ضباط يمنيين بروسيا.

وذكرت المصادر أن قوات الشرطة الروسية اعتقلت خمسة ضباط يمنيين في حرم السفارة اليمنية بموسكو، على خلفية اعتصامهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة وتذاكر العودة.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة دخلت حرم السفارة بعد استدعاء السفير الوحيشي لهم.

و كانت السفارة اليمنية في موسكو، استدعت الضباط من عدة مدن روسية بعيدة عن العاصمة على أساس سفرهم يوم 9 أغسطس الجاري.

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