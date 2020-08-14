شكرا لبحثكم عن خبر الحزن يعم الأوساط اليمنية في القاهرة عقبَ الصدمة المؤسفة للطفلة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احالت اجهزة الامن المصرية الطفلة اليمنية خديجه سمير البالغة من العمر 13سنه الى لطب الشرعي للاطئمنان على سلامتها. وقال مصدر مسؤل بالسفارة اليمنية بالقاهرة للحياة اليمنية انه تم العثور على الطفلة “خديجة” بجوار شقتهم الكائنة في حي الدقي وذلك بعد اختفائها الساعة التاسعة مساءاً. Advertisements وافاد المصدر ان بيان رسمي للسفارة سيصدر لتوضيح ملابسات الواقعة. واثارت واقعة اختفاء الطفلة اليمنية خديجة سمير الرأي العام اليمني مطالبين السفارة بسرعة التحرك مع السلطات المصرية لمعرفة الدوافع والاسباب واظهار الحقيقة للرأي العام ومحاسبة الجناه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يعم الأوساط اليمنية في القاهرة عقبَ الصدمة المؤسفة للطفلة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.