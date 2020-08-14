شكرا لبحثكم عن خبر (بلقيس فتحي) تفاجئ «نانسي عجرم» برد جريء على انتقادات وجهتها لها والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ردت الفنانة بلقيس فتحي على تصريحات الفنانة نانسي عجرم الأخيرة خلال استضافتها في برنامج” مجموعة انسان”، وأوضحت مرة أخرى موقفها مما صدر منها تجاه نانسي.



ونشرت الفنانة الخليجية تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر” وقالت فيها: “هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني”.



وتابعت: “الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.



وكانت عجرم خلال اللقاء وجهت تحية لبلقيس وأعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت إن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها.

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