طلاب اليمن في الصين بلا مستحقات منذ 9 أشهر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بكين يشكو الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في دول الابتعاث من توقف مستحقاتهم منذ ما يقارب تسعة أشهر. وقال بيان صادر عن اتحاد طلاب اليمن في الصين, إن كافة الاتحادات الطلابية في دول الابتعاث تطالب بالمستحقات المتأخرة ومحاسبة الجهات المعرقلة لصرف مستحقات الطلاب. وأكد البيان على معاناة الطلاب نتيجة توقف صرف مستحقاتهم المالية,و المماطلة في صرفها وهو ما يؤرق الطالب ويؤثر على تحصيله الدراسي.. محملين حكومة المرتزقة سبب تأخير مستحقاتهم.

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