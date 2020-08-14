شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي تعتزم إقرار لائحة جديدة بشأن إيجارات المساكن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تعتزم حكومة مليشيا الحوثي، غير المعترف بها، إقرار لائحة جديدة لقانون المؤجر والمستأجر.

وذكر رئيس الحكومة غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، اليوم الاربعاء، أن "حكومته بصدد إقرار لائحة تعديل لقانون المؤجر والمستأجر تتلائم مع الظروف الحالية".

وأوضح بأن اللائحة تنظم إيجارات المساكن وأسعارها وكل الإجراءات المتعلقة بها وستضع حدا لحالة الجشع التي تؤثر على استقرار المواطنين.

ولفت الى أن هناك مؤجرين للمساكن للأسف لايراعون الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن.

ونوه بأن اللائحة تكفل حقوق المستأجر ولا تضيع حقوق المالك أو المؤجر.

وذكر بان تطبيقها سيتم عبر وزارة الإدارة المحلية وأمانة العاصمة ومحافظي المحافظات.

وارتفعت إيجارات المساكن في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، عزز ذلك الاتاوت المالية التي يفرضها الحوثيين على مالكي المنازل.

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