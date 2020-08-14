شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة اغتصاب الطفل"عبد الرحمن" في تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت منظمة سياج لحماية الطفولة، عدم تعرض الطفل (عبد الرحمن عبد الله علي يحيى) ذي الثلاث سنوات لأي اغتصاب أو عنف جنسي في محافظة تعز.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الطفل توفي نتيجة حادث ارتطام ونزيف في الدماغ وإصابات في مناطق متفرقة من جسمه حسب تقرير الطبيب الشرعي.
ودعت الجهات الأمنية والنيابة العامة بمحافظة تعز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الأشخاص الذين نشروا وروجوا الأكاذيب وتعمدوا بث الشائعات بقولهم إن الضحية توفي نتيجة تعرضه للاغتصاب.
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وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن من روجوا الأكاذيب طعنوا في عرض طفل بريء وأشاعوا الأباطيل الماسة بسمعة وكرامة الضحية وأسرته.
ودعت المنظمة كافة الإعلاميين والناشطين الحقوقيين إلى موافاتها بصور لأي منشورات ذات صلة بالموضوع.
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